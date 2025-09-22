Straßenbau in der Region Stuttgart: B10, A8, A81: diese Projekte geraten auf die lange Bank

B10, A8, A81: diese Projekte geraten auf die lange Bank

1 Der A-8-Albaufstieg soll schon seit Jahren ausgebaut werden. Nun ist das Vorhaben wieder in Frage gestellt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Bund friert wegen fehlender Mittel mehrere große Straßenbauprojekte in der Region Stuttgart ein – darunter den Albaufstieg der A8 und den Ausbau der A81.











Wegen einer Finanzierungslücke tritt der Bund beim Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen auf die Bremse. Selbst Vorhaben, die teilweise seit Jahrzehnten in der Planung sind und für die auch schon Baurecht vorliegt, drohen nun wieder auf die lange Bank geschoben zu werden. Betroffen sind davon auch drei große Projekte in der Region Stuttgart. Die Verärgerung in der Landespolitik und bei Verbänden darüber ist groß.