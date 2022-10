Coronavirus in Baden-Württemberg Was muss ich tun, wenn mein Selbsttest positiv ist?

Die vergangenen Monate fühlten sich trotz Corona so unnormal normal an. Doch mit dem Herbst und den steigenden Infektionszahlen, beschäftigen sich viele wieder mit den Corona- und Absonderungsregeln. Aber was gilt im Südwesten eigentlich?