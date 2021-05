1 Bislang ist der Polizei der Täter nicht bekannt (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Esslinger Innendstadt drei geparkte Autos aufgebrochen. Was genau der Dieb auf seinem Streifzug erbeutete, ist bislang nicht bekannt.

Esslingen - Drei geparkte Autos hat ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Esslinger Innenstadt aufgebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 5.30 Uhr schlug er laut Polizei an einem in der Richard-Hirschmann-Straße geparkten Seat Leon und einem Fiat Tipo jeweils eine Seitenscheibe ein und durchsuchte die Autos. Soweit bislang bekannt ist, wurde hierbei aus einem der Fahrzeuge lediglich ein kleiner Münzgeldbetrag gestohlen.

Gegen 8.30 Uhr wurde in der Hindenburgstraße ein geparkter Mercedes entdeckt. Auch hier war eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Wagen durchwühlt worden. Ob etwas gestohlen wurde ist laut Angaben der Polizei noch nicht bekannt.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden mehrere Fahrzeuge in der Esslinger Innenstadt aufgebrochen.