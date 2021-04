1 Das Polizeirevier Esslingen ermittelt und bittet um Hinweise (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

In Esslingen hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Mehr als ein älteres iPhone 6 konnte er dabei offenbar aber nicht entwenden.

Esslingen - Ein VW Passat, ein Mercedes Transporter und einen Lkw hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Esslingen aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr und 5.30 Uhr schlug der Dieb laut Polizei jeweils die Seitenscheiben der in der Palmenwaldstraße und in der Weilstraße geparkten Fahrzeuge ein und durchwühlte sie. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei ein älteres iPhone 6 in die Hände.

Der angerichtete Schaden wird auf insgesamt etwa 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise.