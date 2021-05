1 Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Arne Dedert/d/Arne Dedert

Ein Unbekannter hat in Musberg (Kreis Esslingen) gleich an sechs geparkten Fahrzeugen einen oder mehrere Reifen beschädigt. Der entstandene Schaden konnte bisher nicht beziffert werden.

Leinfelden-Echterdingen - Gleich mehrere geparkte Fahrzeuge sind in den vergangenen Tagen in Musberg (Kreis Esslingen) mutwillig beschädigt worden. Wie am Donnerstag entdeckt wurde, zerstach ein Unbekannter an sechs in der Sindelfinger Straße und Ludwigstraße abgestellten Wohnmobilen und Vans einen oder mehrere Reifen. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.