1 Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter in einer Kirchheimer Gaststätte (Kreis Esslingen) zwei Spielautomaten aufgebrochen und ausgeplündert.















Auf den Inhalt der Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Gaststätte in der Alleenstraße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen ist.

Zwischen 21.45 Uhr und 9 Uhr hebelte der Einbrecher laut Polizei ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und stieg in die Gasträume ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf zwei Geldspielautomaten, die er aufbrach und ausplünderte. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.