1 Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Arne Dedert/d/Arne Dedert

Ein unbekannter Pkw-Aufbrecher hat zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag in Esslingen die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und im Innenraum nach Wertgegenständen gesucht.

Esslingen - In der Kurt-Schumacher-Straße in Esslingen hat in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, und Donnerstagmittag, 12 Uhr, ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Täter zerstörte laut Polizei an einem dort geparkten VW Tiguan die Scheibe der Fahrertür und suchte im Innenraum des Fahrzeugs nach Wertgegenständen. Dabei stieß er auf einen geringen Münzgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.