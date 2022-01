1 Die Eiche soll ersetzt werden. Foto: /Stadt Esslingen

Ein bislang unbekannter Täter hat von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Pausenhof der Realschule Oberesslingen eine Sumpfeiche gefällt. Der Polizeiposten Oberesslingen sucht Zeugen.















Esslingen - Sprachlos ist Ulrike Linge vom Grünflächenamt Esslingen über das, was sich zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, auf dem Pausenhof der Realschule Oberesslingen ereignet hat. Vor Schulbeginn am Donnerstagmorgen entdeckte der Hausmeister der Einrichtung, dass eine nach Angaben der Stadt wertvolle Sumpfeiche gefällt worden war. Der Baum war 2014 gepflanzt worden und mehrere Meter hoch. „Was geht in den Köpfen von solchen Baumfrevlern bloß vor?“, fragt sich Linge, die beim Grünflächenamt für die Unterhaltung der Schulaußenanlagen zuständig ist. „Einen jungen Baum abzuhacken, der langfristig für Abkühlung und Sauerstoff für Generationen von Schülern gesorgt hätte, dafür finde ich keine Worte,“ so Linge weiter. Die Stadt erstattet Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Eiche, die einen Sachwert von etwa 3900 Euro hatte, wird vom Günflächenamt im Zuge einer Neupflanzung ersetzt. Der Polizeiposten Oberesslingen sucht nun Zeugen zu dem Vorfall in der Banatstraße. Da dabei offenbar eine Axt zum Einsatz kam, dürfte die Tat längere Zeit in Anspruch genommen haben.

Hinweise an Telefon 0711/31057681-0.