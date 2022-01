Straftat in Esslingen

1 Der Schaden wird mit etwa 3000 Euro beziffert (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein bislang unbekannter Täter hat in Esslingen einen Lebensmittelautomat aufgebrochen und sich dabei selbst verletzt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.















Esslingen - Auf den Inhalt eines Lebensmittelautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Samstagnachmittag und Sonntag, 9.30 Uhr, den Automaten auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Hofs in der Weilstraße in Esslingen aufgebrochen hat. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter die Scheibe mit einem Beil ein und muss sich dabei selbst verletzt haben, da am Automat Blutspuren gefunden wurden. Anschließend entwendete er mehrere Produkte des Landwirts. Der Schaden wird mit etwa 3000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise.