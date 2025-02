«Eine widerliche Sache»: Schuldspruch im Prozess um Schumacher-Erpressung

ICE-Unfall Nach Zugunglück in Hamburg: Kein Haftbefehl gegen Lkw-Fahrer

Die Suche nach der Ursache des ICE-Unglücks in Hamburg dauert an. Welche Schuld trifft einen Lkw-Fahrer, dessen Fahrzeug an einem Bahnübergang von dem Zug gerammt wurde?