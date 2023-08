1 Gunter Demnig mit den Stolpersteinen für den Widerstandskämpfer Otto Wisst und die zwangssterilisierte Emma Kanzleiter. Foto: /Kerstin Dannath

Seit rund 30 Jahren erinnert der Künstler Gunter Demnig im In- und Ausland mit seinen Stolpersteinen an die Opfer des Nationalsozialismus’. Auf Initiative des Bürgervereins wurden nun auch in Wendlingen die ersten drei Gedenksteine verlegt.















Wie bereits vielerorts, gibt es seit Montag auch in Wendlingen Stolpersteine. Auf Initiative des örtlichen Bürgervereins wurden jetzt die ersten drei Exemplare verlegt. Sie erinnern an die im Dritten Reich in Grafeneck getötete Charlotta Hammelehle, den Widerstandskämpfer Otto Wisst und die zwangssterilisierte Emma Kanzleiter. Die Idee, mit Stolpersteinen an Opfer der NS-Diktatur zu erinnern, geht auf den 75-jährigen Künstler Gunter Demnig zurück, dem es wichtig ist, bei Erstverlegungen wie in Wendlingen selbst vor Ort zu sein.