1 Gunter Demnig verlegt den Stein und die Messingtafel für Gretchen Mayer vor dem Haus in der Tannenstraße 50, in dem sie einst mit ihrer Familie gelebt hat. Foto: Peter Stotz

Der Künstler Gunter Demnig verlegt in Plochingen einen Stolperstein zum Gedenken an ein „Euthanasie“-Opfer der Nationalsozialisten. Die schwer an Schizophrenie erkrankte Frau starb wenige Stunden nach ihrer Einlieferung in der Heilanstalt Winnental.















Plochingen - Vor dem Haus Nummer 50 in der Plochinger Tannenstraße wird seit Freitag an Gretchen Mayer erinnert, ein Opfer der sogenannten „Euthanasie“ der Nationalsozialisten. Viele Plochinger Bürger, Vertreter des Gemeinderats und mehrere Schulklassen aus dem benachbarten Gymnasium und der Neckar-Fils-Realschule verfolgten, wie der Künstler Gunter Demnig einen seiner Stolpersteine in den Bürgersteig einsetzte. Der Gedenkstein wurde auf eine Anregung der evangelischen Kirchengemeinde verlegt. Der frühere Pfarrer Joachim Hahn hatte das Schicksal Gretchen Mayers erforscht.