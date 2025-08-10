Stoffladen in Stuttgart: „Cosima Chiton“ schließt – Was passiert mit dem Laden?
1
Britta Mohrmann schließen ihren Laden „Cosima Chiton“ zum Ende des Jahres. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der beliebte Stoffladen „Cosima Chiton“ in Stuttgart-Süd macht Ende des Jahres seine Schotten dicht. Die Besitzerin Britta Mohrmann hat neue Pläne. Was sind die Gründe?

Blaue Punkte, rote Streifen und gelb-grüne Blumen auf fliederfarbenem Stoff: vermeintlich passen die Muster, die Britta Mohrmann zu Kissen, Bällen und anderen Stoffstücken verarbeitet, nicht zusammen. Aber die Betreiberin des Ladens Cosima Chiton im Stuttgarter Süden hat ein Händchen für ungewöhnliche Kombinationen. Dafür ist der Laden im und außerhalb des Stadtviertels bekannt. Mohrmann verkauft dort selbst genähte Stoffstücke, aber auch unverarbeiteten Stoff.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.