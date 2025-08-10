Stoffladen in Stuttgart: „Cosima Chiton“ schließt – Was passiert mit dem Laden?

„Cosima Chiton“ schließt – Was passiert mit dem Laden?

1 Britta Mohrmann schließen ihren Laden „Cosima Chiton“ zum Ende des Jahres. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der beliebte Stoffladen „Cosima Chiton“ in Stuttgart-Süd macht Ende des Jahres seine Schotten dicht. Die Besitzerin Britta Mohrmann hat neue Pläne. Was sind die Gründe?











Blaue Punkte, rote Streifen und gelb-grüne Blumen auf fliederfarbenem Stoff: vermeintlich passen die Muster, die Britta Mohrmann zu Kissen, Bällen und anderen Stoffstücken verarbeitet, nicht zusammen. Aber die Betreiberin des Ladens Cosima Chiton im Stuttgarter Süden hat ein Händchen für ungewöhnliche Kombinationen. Dafür ist der Laden im und außerhalb des Stadtviertels bekannt. Mohrmann verkauft dort selbst genähte Stoffstücke, aber auch unverarbeiteten Stoff.