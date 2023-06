Bahn sperrt weitere Strecken in Stuttgart

1 Bauarbeiten werden den Zugverkehr rund um Stuttgart weiter beeinträchtigen. Foto: IMAGO/photothek/Thomas Trutschel

Noch bis Ende Juli ist die Bahnstrecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen gesperrt. Das zwingt viele Reisende zu Umwegen. Nun kündigt die Bahn weitere Sperrungen im Großraum Stuttgart an.















Link kopiert

Die Deutsche Bahn wird für den Einbau der digitalen Signaltechnik weitere Strecken in Stuttgart sperren müssen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch angekündigt. Das Ausmaß ist aber noch nicht absehbar. Es seien „auch in der zweiten Jahreshälfte 2023 umfangreiche Kabeltiefbauarbeiten notwendig“, begründet die DB den Schritt.