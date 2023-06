1 Eine Störung sorgte bei einigen Nutzern für Problemen mit Outlook. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Andre M. Chang

Outlook-Nutzer kämpfen am Montag mit Problemen beim Zugriff auf das Mail-Programm. Auch andere Microsoft-Anwendungen bekommen Auswirkungen der Störung zu spüren.















Eine Störung bei Outlook hat am Montagabend dafür gesorgt, dass Nutzer den Dienst teilweise nicht in Anspruch nehmen konnten. Bei Allestörungen.de häuften sich gegen 18 Uhr in Deutschland die Beschwerden.

Die meisten Meldungen gingen unter anderem aus Städten wie Frankfurt am Main, Berlin, Stuttgart und München ein. Doch die Störung begrenzte sich nicht nur auf die Bundesrepublik, weltweit berichteten Anwender, die den Mail-Dienst nutzen wollten, von Problemen.

Microsoft äußerte sich bei Twitter zu der Störung. Demnach untersuchte man ein Problem beim Zugriff auf Outlook Web. Außerdem war dort zu lesen: „Wir haben nachgelagerte Auswirkungen auf Microsoft Teams, SharePoint Online und OneDrive for Business festgestellt.“

Das Unternehmen arbeitete daran, die Ursache der Störung zu ermitteln. Gegen 19.30 Uhr konnten die betroffenen Microsoft 365-Dienste wiederhergestellt wurden. Die Dienste wolle man weiterhin überwachen.