Störung bei Onlineversandhändler: Checkout und Bezahlvorgang bei Amazon aktuell nicht möglich

1 Beim Onlineversandhändler Amazon kam es am Freitag zu Problemen (Symbolfoto). Foto: Peter Kneffel/dpa

Beim Onlineversandhändler Amazon kam es am Freitag zu Problemen. Zahlreiche Kunden meldeten beim Störungsportal „Allestörungen“ Probleme beim Abschluss ihrer Einkäufe.











Amazon-Kunden dürften sich am Freitag über unerwartete Ausfälle im Bestellprozess gewundert haben. Viele Nutzer können aktuell weder bezahlen noch Bestellungen abschließen. Die Störung betrifft mehrere Länder, darunter Deutschland.

Aus Nutzerberichten und Störungsmeldungen im Internet geht hervor, dass viele Kunden Schwierigkeiten beim Checkout und Bezahlvorgang beim Onlinehändler Amazon hatten, sodass Bestellungen nicht wie gewohnt abgeschlossen werden konnten. Unter anderem berichtete „Netzwelt.de“ über die zahlreichen Fehlermeldungen.

Keine offizielle Stellungnahme von Amazon

Laut dem Störungsportal „Allestörungen“ sind seit dem frühen Nachmittag über 1.000 Meldungen eingegangen, in denen vor allem Probleme beim Bezahlen und beim Bestellabschluss beklagt werden. In Diskussionen auf Reddit berichten viele Betroffene, dass sie stattdessen Fehlermeldungen erhalten, etwa dass die gewünschte Aktion nicht ausgeführt werden konnte.

Die Probleme beschränken sich nicht nur auf Deutschland. Auch aus Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien werden ähnliche Ausfälle gemeldet. In all diesen Ländern berichten Kunden laut „The Scottish Sun“, dass Warenkörbe nicht abgewickelt werden können oder Bestellhistorien verschwinden.

Amazon selbst hat bisher keine offizielle Stellungnahme dazu veröffentlicht, warum der Checkout-Prozess aktuell gestört ist oder wann der Dienst wieder stabil laufen wird. Betroffene müssen sich vorerst gedulden, bis das technische Problem behoben ist.