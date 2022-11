1 Vor allem der Ausbau des schmalen Abzweigs des Stöckenbergwegs steht in der Kritik. Anwohner halten ihn für unsinnig und teuer. Foto: Roberto Bulgrin

Nach langem Ringen hat der Mobilitätsausschuss jetzt grünes Licht für die Vorplanung der Erschließung des Stöckenbergwegs gegeben. Beim Bürgerausschuss ist man alles andere als zufrieden mit der Entscheidung.















Neu ist der Stöckenbergweg im Esslinger Stadtteil Liebersbronn beileibe nicht: Die Straße existiert seit Jahrzehnten. Doch sie wurde nie so erschlossen, wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Das will die Stadt jetzt nachholen. Bei den Anwohnern kommt das gar nicht gut an. Mehr als ein Jahr lang haben sie versucht, das Vorhaben in ihrem Sinne zu beeinflussen – mit mäßigem Erfolg. Die Stadt hofft nun, dass ihr nicht Ähnliches droht wie jüngst in der Haldenstraße: Klagen von Anwohnern wegen nachträglich erhobener Erschließungskosten.