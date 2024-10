Stockach bei Konstanz: Weil sein Nachbar stinke – Mann wählt 77 Mal den Notruf

1 Der Mann wählte in Stockach bei Konstanz 77 Mal die 110. (Symbolfoto) Foto: dpa/Peter Kneffel

Binnen einer halben Stunde wählt der Mann 77 Mal den Notruf. Schließlich klingelt die Polizei bei ihm.











Weil er nicht schlafen konnte, hat ein 31-Jähriger in Stockach bei Konstanz den Notruf gewählt. Insgesamt 77 Mal binnen einer halben Stunde habe der Mann die 110 angerufen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Telefon habe er geklagt, dass er nicht schlafen könne, da sein Nachbar stinke, hieß es weiter.

Schließlich ging die Polizei bei ihm vorbei und wollte seine persönlichen Angaben überprüfen. Hier habe er sich so unkooperativ gezeigt, dass man ihn aufs Revier habe bringen müssen. Das Handy knöpften ihm die Beamten vorsichtshalber ab - er durfte es am nächsten Tag wieder abholen.