Andreas Müller 25.02.2026 - 10:29 Uhr , aktualisiert am 25.02.2026 - 10:36 Uhr

Stoch besucht Tafel – dann soll Fahrer für ihn Delikatessen in Frankreich holen

1 Wahlkämpfer Stoch: „Entenpastete ist was Herrliches.“ Foto: Bernd Weißbrod/dpa

SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch schießt bei einem Filmporträt ein Eigentor. Erst besucht er eine Tafel, bei der Weiterfahrt gibt er den Auftrag, Entenpastete in Frankreich zu kaufen.











Link kopiert

Als Wahlkämpfer ist Andreas Stoch (56) eigentlich ein alter Hase. Schon zum zweiten Mal führt der Jurist aus Heidenheim die Südwest-SPD in die Landtagswahl. Nach zehn Jahren als Fraktionschef und drei Jahren als Kultusminister kann ihm so leicht niemand etwas vormachen, die Chancen und Gefahren des politischen Geschäfts kennt er aus dem Effeff.