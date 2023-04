1 Der Wohnungsbau in Baden-Württemberg ist stark zurückgegangen – und das in einer Zeit, in der Wohnraum immer knapper wird. Foto: //Janine Schmitz

Besonders die enorm gestiegenen Kosten führen dazu, dass sich immer weniger Menschen in der Region Stuttgart ein Eigenheim bauen. Um 12,8 Prozent sind die Baupreise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, heißt es im jüngst erschienenen Wohnungsbaureport der L-Bank. Das wirkt sich freilich auf die Baubranche aus, die Zahl der Aufträge geht stark zurück. Hinzu kommen Finanzierungsprobleme, immer mehr Bürokratie und Schwierigkeiten, fachkundiges Personal zu finden. Eine prekäre Lage für die Firmen. Und das hat entsprechende Folgen, was auch im Report für das erste Quartal 2023 nachzulesen ist. Demnach ist die Stimmung in den Betrieben so schlecht wie seit 2009 nicht mehr. Diese Entwicklung ist auch im Kreis Esslingen deutlich zu spüren.