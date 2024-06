Stimmenkönig in Kirchheim unter Teck: Warum für Andreas Kenner Wahlkampf kein „Bürgerkrieg“ ist

Stimmenkönig in Kirchheim unter Teck

1 Auch zu Esslingen hat der Kirchheimer Andreas Kenner eine enge Verbindung. Im Neuen Rathaus hat der gelernte Altenpfleger die erste Alzheimer-Sprechstunde in Baden-Württemberg abgehalten. Foto: Roberto Bulgrin

Er ist ein Politiker der unverfälschten Art: Sozialdemokrat Andreas Kenner ist Stimmenkönig bei der Gemeinderatswahl in Kirchheim geworden. Der Landtagsabgeordnete hat viele Fans – auch wegen seiner markanten Sprüche.











Der Anruf kommt kurz vor dem vereinbarten Interviewtermin. Er werde sich etwas verspäten, teilt Andreas Kenner mit. Er wolle nur kurz Bescheid geben: „Nicht, dass Sie denken, ich sei ein Schlamper.“ Wer mit dem SPD-Landtagsabgeordneten, Kirchheimer Gemeinderat und frisch gewählten Kreisrat spricht, muss den schwäbischen Zungenschlag zumindest in seinen Grundzügen beherrschen – sonst könnte es zu Verständnisproblemen kommen. Obwohl, im Notfall, erklärt der 67-Jährige, könne er auch in einem gepflegten Hochschwäbisch kommunizieren. Nicht ohne Grund aber sei er Mitglied in der Dialektgruppe des Landtags, die sich für den Erhalt der baden-württembergischen Mundarten einsetzt.