Stimmenkönig bei Kreistagswahl: Markus Grübel kehrt zu seinen Esslinger Wurzeln zurück

1 Markus Grübel wird nun wieder Esslinger Kreispolitik gestalten. Foto: /Robin Rudel

Sechs mal zog er direkt in den Bundestag ein, im kommenden Jahr kandidiert er nicht mehr für das deutsche Parlament. Der CDU-Politiker nimmt nun im Kreistag von Esslingen einen Sitz ein.











Mit fast 66 Jahren soll Schluss sein: Zur Bundestagswahl im September nächsten Jahres tritt Markus Grübel nicht wieder an. Sechs Wahlperioden im deutschen Parlament hat der CDU-Politiker dann hinter sich, „das reicht jetzt auch“, befindet er. „Ich habe mir überlegt, wo ich in Zukunft am meisten gebraucht werde, und das ist in meiner Familie.“