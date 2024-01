Stimmen zur Handball-EM: Handballer der Region feiern EM-Auftaktsieg

1 Neuhausen zu Gast in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Foto: /oh

Rekordkulisse und der erste Erfolg des deutschen Teams: Trainer und Funktionäre aus dem Kreis Esslingen waren in Düsseldorf vor Ort und schildern ihre Eindrücke.











Beim 27:14-Auftaktsieg des deutschen Handballteams bei der EM gegen die Schweiz stimmte nicht nur die Leistung, das Engagement und das Ergebnis – denn die Kulisse von 53 586 Zuschauern sorgte bei der ersten Partie der Heim-EM für einen Weltrekord und dazu für eine grandiose Stimmung in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Der alte Weltrekord lag bei 44 189 Fans (2014 beim Tag des Handballs in Frankfurt). Kurz vor dem Ende des Spiels stimmten die Zuschauer „Oh, wie ist das schön“ an und feierten ausgiebig den Sieg des deutschen Teams. Mitten im Getümmel waren auch einige bekannte Gesichter der Region, die lange Zeit den Ball in der Hand hatten oder immer noch als Trainer oder Funktionäre tätig sind.