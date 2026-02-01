Stimmen zum VfB Stuttgart: „Ich hatte ein gutes Gefühl – dann klappt sowas“

15 Er kam von der Bank, sah und traf: VfB-Mittelstürmer Ermedin Demirovic (Mitte) kann sich vor Gratulanten gar nicht retten. Foto: Baumann/Volker Müller

Nach dem 1:0-Sieg des VfB Stuttgart über den SC Freiburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga klettert der VfB Stuttgart nach dem 1:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg auf Platz vier – und damit in die Champions-League-Ränge. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Unser Siegtor war einfach klasse. Wir müssen früher in Führung gehen, das war der Makel, denn die Freiburger bleiben immer gefährlich. Es war der Schlüssel zum Sieg, dass wir stabil geblieben sind. Die Jungs haben es top gemacht. Schön, dass wir am Ende den Lucky Punch durch das Tor von Medo setzten konnten. Für mich war dieser Sieg glücklich, aber verdient.“

Freiburgs Trainer Julian Schuster: „Wir wissen, welche Energie hier in diesem Stadion entstehen kann – und wozu der VfB spielerisch in der Lage ist. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, mit welcher Disziplin sie seit Wochen verteidigt. Meine Jungs haben eine Niederlage nicht verdient. Das ist hart. Doch der Treffer von Demirovic hat diesmal den Unterschied ausgemacht.“

VfB-Siegtorschütze Ermedin Demirovic: „Ich hatte ein gutes Gefühl, dann klappt sowas. Ich nehme das sehr gerne mit. Es war mal ganz gut, dass der Ball von außerhalb des Strafraums reingegangen ist. Ich werde so oft darauf angesprochen. Als Stürmer brauchst du einen Moment Ruhe.“

VfB-Torhüter Alexander Nübel: „In jedem Spiel herrscht hier eine super Stimmung. Was die Fans hier abreißen, die letzten zwei, drei Jahre, das ist brutal. Eine unglaubliche Unterstützung für uns. Ich bin überglücklich, dass Angelo bei meiner Parade den Rebound holt – und sehr happy, dass wir heute gewonnen haben und Medo so ein schönes Tor gemacht hat.“

Freiburgs Torhüter Noah Atubolu: „Es fühlt sich schrecklich an. Wir haben auch schon gegen Lille so spät ein Tor bekommen. Demi macht ein Traumtor gegen uns – wieder mal. Ich habe den Ball spät gesehen, er trifft ihn gut und er ist dann schwer zu halten. Wir hatten das Spiel bis dahin gut über die Zeit gebracht.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Wir haben uns gegen eine ungewöhnlich defensiv spielende Freiburger Elf durchgesetzt – mit viel Geduld und Hartnäckigkeit haben wir am Ende verdient gewonnen. Schön, dass wir nun ein noch größeres Polster gegenüber Freiburg und Frankfurt haben. das kann auch eine gewisse Leichtigkeit bringen. Demi erzielt ein absolutes Traumtor.“

