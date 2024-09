Stimmen zum VfB Stuttgart: „Es war klar: Wenn wir die Dinger nicht machen, werden wir bestraft“

17 Jamie Leweling (re.) im Duell mit Ferland Mendy. In unserer Bildergalerie finden Sie mehr Impressionen vom VfB-Gastspiel in Madrid. Foto: dpa/Jan Woitas

Am ersten Spieltag der Champions League musste sich der VfB Stuttgart bei Real Madrid trotz einer starken Vorstellung mit 1:3 (0:0) geschlagen geben. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ein typisches Real-Madrid-Spiel. Wir haben couragiert gespielt. Ich bin enttäuscht, dass das Spiel über einen Standard entschieden wurde. Es war unser Anspruch, auch hier unseren Fußball zu spielen. Das haben wir geschafft, darauf können wir stolz sein. Nach der Halbzeit war es eine ganz kritische Phase, die wir dann überstanden haben. Dass man hier 90 Minuten Kontrolle hat, kann man nicht erwarten. Wir sind eine junge Mannschaft, die ein paar Veränderungen hatte und sich entwickeln muss. Jetzt kommt Dortmund, das wird meine Aufgabe, die Jungs darauf wieder vorzubereiten. Was wir heute auf jeden Fall dazugewonnen haben: Erfahrung auf allerhöchstem Niveau. Ich werde nie vergessen, was hier heute ablief, was gerade noch abläuft. Ich hätte mir gewünscht, den Fans hier den einen Punkt mitgeben zu können.“

Real-Trainer Carlo Ancelotti: „In der Champions League gibt es keine leichten Spiele. Das hat man heute gesehen. Stuttgart war ein starker Gegner.“

VfB-Spieler Deniz Undav: „Es war klar: wenn wir die Dinger vorne nicht machen, werden wir bestraft. Und so war es auch. Wir haben gut kombiniert, haben sie laufen lassen. Wir machen es auch nach dem Gegentor gut. Ich dachte nach dem 1:1, jetzt drehen wir das Spiel. Ist leider nicht passiert. Das ist der Riecher, den ich habe, den habe ich von Geburt an. Es ist unbeschreiblich, die Fans sind immer noch hier, wahrscheinlich die meisten besoffen. Ich bin ihnen dankbar, wie sie uns unterstützt haben.“

VfB-Spieler Jamie Leweling:„Für die Für die Fans war es genauso ein Erlebnis wie für uns. Wir haben ein super Spiel gemacht, aber 1:3 verloren. Das kann man sich nicht erklären. Real hat eine unglaubliche Qualität, die sie ausnutzen. Wir sind mit der besten Mannschaft Europas auf Augenhöhe, das nehmen wir in die Bundesliga mit.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wenn der gegnerische Torwart als Spieler des Spiels ausgezeichnet wird, dann sagt das einiges aus. Wir haben heute viel liegen lassen. Ich denke, wir haben eine denkwürdige erste Halbzeit gespielt und uns auch nach der kalten Dusche kurz nach der Halbzeit wieder erholt. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch in dieser Saison wieder zu besonderen Leistungen fähig ist. Wir können mit Stolz nach Hause fahren. “

Real-Spieler Antonio Rüdiger: „Ich bin froh, ein Tor erzielt zu haben. Ein Tor gegen meinen Ex-Club! Sie haben es gut gemacht, aber wir hätten sie nicht so viel spielen lassen dürfen. Unterm Strich war es ein guter Start in die Champions League. Das Ergebnis zählt.“

