Stimmen zum VfB-Spiel gegen Bayern: „Es fühlt sich nicht gut an“

Der VfB Stuttgart unterliegt im Franz-Beckenbauer-Supercup 2025 gegen den FC Bayern mit 1:2. Die Stuttgarter hielten lange Zeit gut mit, Kleinigkeiten entschieden die Partie. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Es ist eine unnötige Niederlage aus meiner Sicht. Wahrscheinlich, wenn ich die Chancen sehe, kann man vielleicht sagen: geht trotzdem in Ordnung. Hat sich dennoch nicht so schlecht angefühlt. Wir müssen in die Endphase kommen. Wenn wir davor kein Tor machen, um auf Unentschieden zu stellen, dann müssen wir zumindest schauen, dass wir in die Endphase kommen ohne Gegentor. Man hat in den letzten drei Minuten schon gesehen, was vielleicht nochmal passieren kann. Als wir dann das Tor gemacht haben. Insbesondere zweite Gegentor ist sehr ärgerlich.“

FC Bayern-Coach Vincent Kompany: Es ist sehr schön, den Supercup zu gewinnen. Meine Rolle ist es, die Mannschaft vorzubereiten. Das ist mein Job. Wir haben andere Leute im Club, die sich um Transferthemen kümmern. Daher möchte ich die ganze Personalien Woltemade nicht kommentieren.

Angelo Stiller: „Wir haben 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht gegen eine Top-Mannschaft, da musst du auch Phasen überstehen. Wir können stolz auf uns sein, das kann Mut machen für die Saison. Wir hatten gute Torchancen, die man an einem anderen Tag auch mal machen kann.“

Deniz Undav: „Es fühlt sich nicht gut an. Es war ein enges Spiel, wir hatten Möglichkeiten. Aber Bayern hat verdient gewonnen. Wenn wir die Chancen gegen solche Gegner haben, musst du sie reinmachen.“

VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth: Bayern ist klar der verdiente Sieger. Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden. Aber wir waren danach nicht ohne Chancen. Die Tore fallen fehlerbedingt, nach der Pause kommen wir aber in eine sehr gute Phase und ich hätte mir gewünscht, dass der Anschlusstreffer früher fällt.

Bayern Torwart Manuel Neuer: Wir waren da, waren die bessere Mannschaft heute. Eigentlich müssen wir das früher schon entscheiden.

