Nach dem 2:0 des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Am vierten Spieltag der Europa League hat der VfB Stuttgart drei wichtige Punkte eingefahren: Gegen Feyenoord Rotterdam gab es durch zwei späte Tore von Bilal El Khannouss (84.) und Deniz Undav (90.+1) ein 2:0 (0:0). Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich bin sehr erleichtert. Es war keine gute erste Halbzeit, die war sehr wild. Was wir vorhatten, ist nicht aufgegangen, die Dinge haben nicht geklappt. Der Gegner hat sich auch stark präsentiert. Zur Pause haben wir ein paar Sachen angepasst, dann hat es sich schon besser angefühlt. Aber es war ein offenes, enges Spiel. Wir sind der glückliche Sieger. Aber es tut gut, so ein Spiel mal auf die eigene Seite gezogen zu haben.“

Feyenoord-Trainer Robin van Persie: „Natürlich wollten wir das Spiel gewinnen, deshalb ist die Enttäuschung groß. Aber wenn man sieht, wie wir verteidigen, nachrücken und umschalten und insgesamt arbeiten, dann ist das trotz der Niederlage genau der Weg, den wir gehen wollen.“

Angelo Stiller (VfB-Mittelfeldspieler): „Es war ein enges Spiel, in der zweiten Hälfte haben wir den Sieg verdient. Es hat sich dann gut angefühlt auf dem Platz, denn da hatten ein paar Dinge umgestellt. Es ist wichtig, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen. Zur Nicht-Nominierung für die Nationalelf möchte ich nichts sagen, wir haben das intern besprochen, das muss reichen.“

Alexander Nübel (VfB-Torhüter): „Es war ein Arbeitssieg, der Gegner hat es uns nicht einfach gemacht. Wir sind aber drangeblieben. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt endlich in der Europa League nachlegen konnten. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht und am Ende verdient gewonnen. Dass Ange nicht für die Nationalelf nominiert wurde – da war die Überraschung bei der ganzen Mannschaft recht groß.“

Deniz Undav (VfB-Stürmer): „Es war kein einfaches Spiel gegen ein sehr gute Fyenoord-Mannschaft. Heute war es wichtig, einen dreckigen Sieg einzufahren. Wir haben nicht unser bestes Spoiel gezeigt, aber solche Erfolge sind manchmal mehr Wert, als wenn man brilliert und verliert. Die Fans waren über 90 Minuten da – und haben uns entscheidend nach vorne gepusht.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Feyenoord war der beste Gegner hier bei uns im Stadion seit dem FC Bayern im Supercup. Sie haben die Räume richtig eng gemacht. Wir haben dreifach gepunktet, was sehr wichtig für unsere Chancen mit Blick auf die Playoffs in der Europa League war.“

