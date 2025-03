Stimmen zum Spiel des VfB Stuttgart: „Wir haben es den Bayern sehr leicht gemacht“

1 Trotz des Führungstreffers von Angelo Stiller geht der VfB gegen die Bayern am Ende leer aus Foto: IMAGO//Markus Ulmer

Nach dem 1:3 des VfB gegen den FC Bayern München haben sich die Beteiligten beider Teams zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Der VfB Stuttgart hat gegen den FC Bayern beim 1:3 (1:1) die dritte Heimniederlage in Folge bezogen. Zwar ging die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß mit 1:0 in Führung – verteilte dann aber beim zweiten und dritten Gegentor eifrig Geschenke. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Die ersten 30 Minuten waren sehr stark. Viele Dinge sind da aufgegangen. Wir wollten couragiert und intensiv spielen – das ist uns gut gelungen. Nach dem 1:1 geht das Spiel mehr in die Richtung der Bayern. Die Art und Weise, wie wir das zweite Tor kriegen, ist dann ganz bitter.“

Bayern-Trainer Vincent Kompany: „In der ersten halben Stunde war Stuttgart klar besser. Wir sind dann im Spiel immer mehr gewachsen. Wir hatten zwei Chancen und schießen dann vor der Pause das Tor zum 1:1 zum richtigen Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel besser als zuvor. Es war ein schwieriges Spiel, aber wir haben es trotzdem genossen.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Wir haben vorne gut gepresst, hatten eine besondere Gier nach den zweiten Bällen. Die Chance auf das 2:0 nutzen wir nicht. Dann hat uns einer der Umschaltmomente kalt erwischt. In der zweiten Hälfte war der FC Bayern überlegen, wir haben zu einfache Fehler gemacht.“

VfB-Torschütze Angelo Stiller: „Fakt ist, dass wir es gerade den Gegnern sehr leicht machen, Tore zu schießen. Diesmal auch dem FC Bayern. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, die Niederlage hätte nicht sein müssen. Es ist bitter.“

VfB-Torhüter Alexander Nübel: „Am Ende machen wir zu viele Fehler. Wir spielen so eine gute erste Halbzeit und kassieren dann am Ende den Ausgleich, was sehr weh tat. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, aber es geht weiter. Ich bin guter Dinge.“

Bayern-Manager Max Eberl: „Wir sind hier mit einem guten Resultat herausgekommen gegen eines der besten Teams in Deutschland. Ich kann mich noch gut an das 1:3 hier in Stuttgart in der vergangenen Saison erinnern. Die erste Halbzeit war durchwachsen. Aber wie wir als Team zurückgekommen sind und die zweite Halbzeit dann auch dominiert haben, das war schon sehr gut.“

