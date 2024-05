Stimmen zu den Stuttgarter Kickers: „Wir waren in den letzten Spielen einfach zu harmlos“

1 David Braig, Kevin Dicklhuber, Leon Maier, Loris Maier (v.li.): Enttäuschung über den verpassten Drittliga-Aufstieg Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Enttäuschung beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers über den verpassten Aufstieg ist riesig. Wir haben nach dem 0:3 beim FC 08 Homburg die Stimmen der Beteiligten.











Link kopiert

Trainer Mustafa Ünal ging in die Hocke und schlug die Hände vors Gesicht, bei einigen Spielern und Mitarbeitern der Stuttgarter Kickers flossen Tränen. Gerade hatten die Blauen die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga mit einem erneut schwachen Auswärtsauftritt verspielt und damit dem VfB Stuttgart II den Aufstieg in die dritte Liga überlassen. Der Frust war riesengroß – bei allen Beteiligten aus dem Lager der Blauen. Doch was taten die 3000 mitgereisten Fans der Kickers nach dem 0:3 beim FC 08 Homburg: Sie feierten die Mannschaft nach dem Abpfiff minutenlang mit Gesängen, „Auf-die-Blaue“-Sprechchören und danach gab es noch aufmunternde Worte für einzelne Spieler am Zaun. Motto: Kopf hoch – trotz der immensen Enttäuschung. Wir haben die Stimmen der Beteiligten.