1 Der Ball ruht, nun geht es an die virtuelle Wahlurne. Foto: unsplash/Pascal Swier

Traditionell ruft der Handball-Blog „Am Kreis" der Eßlinger Zeitung zur Wahl des Handball-Trainers der Saison auf. Stimmen Sie jetzt ab!















Das Saisonende im Amateur-Handball ist auch in diesem Jahr etwas zerfleddert. Die 3. Liga ist schon seit einer Weile fertig, die BWOL hat noch drei Spieltage vor sich, die meisten Ligen hatten am vergangenen Wochenende ihren letzten Spieltag. Wann also ist der beste Zeitpunkt, um den Trainer der Saison im EZ-Land zu wählen? Genau jetzt.Traditionell wird daher am Ende der Spielzeit im EZ-Handball-Blog „Am Kreis“ zur Wahl des Trainers der Saison aufgerufen. Die Kandidaten sind dieses Mal: Stefan Eidt (TSV Deizisau), Marco Gaßmann (HSG Ostfildern), Christian Hörner (TV Plochingen), Markus Locher (TSV Neuhausen) und Marco Melo (TSV Wolfschlugen).

Wer hat Sie in der Saison 2022/2023 am meisten überzeugt? Stimmen Sie jetzt bei unserer Online-Umfrage ab!