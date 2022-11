1 Kevin Conroy bei einer Pressekonferenz im Rahmen der New York Comic Con im Jahr 2019 Foto: dpa/Lev Radin

Er war die langjährige Stimme der Comic-Figur Batman: Der amerikanische Schauspieler Kevin Conroy ist am Donnerstag im Alter von 66 Jahren an Krebs gestorben.















Kevin Conroy ist tot. Der amerikanische Schauspieler war vor allem als langjährige Stimme der Comic-Figur Batman bekannt. Wie das Studio Warner Bros. und der Comicverlag DC am Freitag mitteilten, ist Conroy am Donnerstag im Alter von 66 Jahren an Krebs gestorben. Er habe seit Beginn der Batman-Zeichentrickserie im Jahr 1992 den Superhelden mit seiner Stimme in fast 60 Produktionen, darunter Filme, Serien und Videospiele, zum Leben erweckt, hieß es in der Würdigung.

„Kevin war ein brillanter Schauspieler“, sagte „Star Wars“-Darsteller Mark Hamill (71), der in mehreren Batman-Produktionen den Joker vertonte, laut der Mitteilung. Conroy sei zudem einer der nettesten Menschen überhaupt gewesen und er habe ihn wie einen Bruder geliebt.

Zusammen mit Kollegen wie Christopher Reeve und Robin Williams hatte Conroy an der legendären New Yorker Juilliard School Schauspiel studiert. Er trat in vielen Bühnenproduktionen auf und wirkte in den 1980er Jahren in TV-Serien wie „Ohara“ und „Der Denver-Clan“ mit.