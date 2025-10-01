Stillwoche in Stuttgart: „Stillen ist nicht gleichberechtigt für alle Frauen“

„Stillen ist nicht gleichberechtigt für alle Frauen“

1 Mütter treffen Hebammen im Stadtpalais in Stuttgart: Sandra Diel (o.li), Sophia Liszkai (u.li.) und die Hebammen Nora Elosge, Lena Schott, Katja Heß (v.li.n.re). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Es ist Stillwoche in Stuttgart. Das Motto der Aktion: „Du entscheidest, nicht die Werbung“. Stuttgarterinnen erzählen beim Still-in, wie sie das Stillen in der Öffentlichkeit erleben.











Eine Mama ist spitze, zweifelsohne und das soll auch gut sichtbar sein. Daher stehen im Stadtpalais Café beim zweiten Still-in, einer gemeinsamen Veranstaltung des Hebammenverbands und der Frühen Hilfen Stuttgart, Schälchen mit bunten Perlen auf den Tischen, aus denen sich die anwesenden Mütter ein Armband gestalten können und die Buchstaben M-O-M miteinflechten können. Dreht man sie um, werden sie zu einem „Wow“.