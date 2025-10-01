Stillwoche in Stuttgart: „Stillen ist nicht gleichberechtigt für alle Frauen“
1
Mütter treffen Hebammen im Stadtpalais in Stuttgart: Sandra Diel (o.li), Sophia Liszkai (u.li.) und die Hebammen Nora Elosge, Lena Schott, Katja Heß (v.li.n.re). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Es ist Stillwoche in Stuttgart. Das Motto der Aktion: „Du entscheidest, nicht die Werbung“. Stuttgarterinnen erzählen beim Still-in, wie sie das Stillen in der Öffentlichkeit erleben.

Eine Mama ist spitze, zweifelsohne und das soll auch gut sichtbar sein. Daher stehen im Stadtpalais Café beim zweiten Still-in, einer gemeinsamen Veranstaltung des Hebammenverbands und der Frühen Hilfen Stuttgart, Schälchen mit bunten Perlen auf den Tischen, aus denen sich die anwesenden Mütter ein Armband gestalten können und die Buchstaben M-O-M miteinflechten können. Dreht man sie um, werden sie zu einem „Wow“.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.