Stille Örtchen in Aichwald: Gemeinde bemüht sich um mehr öffentlich zugängliche Toiletten

1 Die Toiletten auf dem Aichelberger Friedholf werden zeitweise geöffnet. Foto: /Andreas Kaier

Sie waren aus Kostengründen geschlossen. Jetzt öffnet Aichwald auf zwei Friedhöfen die Klos zumindest tageweise und beteiligt sich zudem an der Initiative „Nette Toilette“.











Man ist draußen, muss auf die Toilette – und findet keine: Diese unangenehme Situation kennen fast alle. Um hier Abhilfe zu schaffen, öffnet die Gemeinde Aichwald an drei Tagen in der Woche die bislang aus Kostengründen verschlossenen Klos auf den Friedhöfen in Aichschieß und Aichelberg. Die Besucherinnen und Besucher des Schanbacher Friedhofs sollen die Toiletten in der benachbarten Schurwaldhalle nutzen können. Das hat der Aichwalder Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen. Den Anstoß dafür hatte die SPD-Fraktion gegeben, die zu Jahresbeginn bei den Haushaltsplanberatungen die Öffnung der Toiletten beantragt hatte.