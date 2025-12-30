Stilikone: Prinzessin Kates modische Wow-Momente aus dem Jahr 2025

13 Dior für die Macrons. Country-Chic auf der Isle of Mull. Glamourauftritt auf Schloss Windsor: Drei Outfits von Prinzessin Kate aus dem Jahr 2025 (von links). Foto: AFP/imago/iimages/Aaron Chown/PA Wire/dpa

Sie mag es nicht, auf ihre Outfits reduziert zu werden. Aber auch in diesem Jahr steht Prinzessin Kate wieder auf den „Best Dressed"-Listen. 2025 hatte sie große Fashion-Momente.











2024 war wahrscheinlich das schwierigste Jahr ihres Lebens. 2025 kehrte Prinzessin Kate nach ihrer Krebserkrankung in den royalen Dienst zurück. Langsam, dosiert, ja nicht mit dem hohen Pensum am Terminen und Verpflichtungen, das sie vor ihrer Krankheit so routiniert wie diszipliniert abarbeitete.

Das traditionelle Pferderennen Ascot ließ sie aus, Auslandsreisen bestritt ihr Mann, Großbritanniens Thronfolger Prinz William, allein. Auch den roten Teppichen, vom britischen Filmpreis Bafta zum Beispiel – früher ein Pflaster für ihre glamourösesten Auftritte – blieb die Prinzessin von Wales in diesem Jahr fern. Dafür besuchte sie Krankenhäuser, sprach mit Menschen, die so wie sie die Diagnose Krebs bekommen haben.

Prinzessin Kate in einem Ensemble von Dior, das den ikonischen „New Look“ von 1947 neu interpretiert. Foto: IMAGO/Avalon.red

Bei all ihren öffentlichen Terminen geht es immer auch darum, was Kate dabei trägt. Die Prinzessin mag das nicht, heißt es aus gut informierten Kreisen, sie will, dass ihre Botschaft im Mittelpunkt steht – und nicht ihr Hosenanzug oder ihre Handtasche. Deshalb macht der Palast auch keine Angaben dazu, was Prinzessin Kate trägt. Einschlägige Modebloggerinnen finden es trotzdem raus.

Prinzessin Kate auf Vogues „Best Dressed“-Liste

Denn dass sie eine Modeikone ist, und sei es eine widerwillige, darum kommt die 43-Jährige nicht herum. Auch dieses Jahr setzte die britische Vogue Prinzessin Kate wieder auf ihre Liste der am besten angezogenen Britinnen und Briten. In der Kategorie „zeitlose Influencerin“ – zusammen mit den Supermodels Naomi Campbell und Kate Moss zum Beispiel oder Schauspielerin Sienna Miller. „Die stille Unterstützung der Prinzessin von Wales kann den Kurs einer Marke verändern“, schreibt die Zeitschrift. Und: „Bestimmte Designer halten zweifellos den Atem an, wenn Catherine im Frühjahr ihre ersten Aufträge vergibt“. Soll heißen: Was Kate trägt, wollen alle haben.

Seit sie Prinzessin von Wales ist – ein Titel, der so sehr mit ihrer jung verstorbenen Schwiegermutter Diana verknüpft ist –, ist ihr Look noch klassischer und zeitloser geworden. Kate trägt perfekt geschnittene Hosenanzüge, Kleider (gerne mit Cape) und, jetzt schon ihr Markenzeichen, elegante Mäntel. Kurzlebigen Modetrends ist ihr Stil fast gänzlich enthoben. Und statt immer neue Kleider zu präsentieren, holt die 43-Jährige gerne altgediente Outfits aus dem Schrank, die sie aber stets neu interpretiert, sodass modische Langeweile gar nicht erst aufkommt.

Also, auch wenn sie selbst es kritisch sehen würde – hier sind Prinzessin Kates modische Wow-Momente aus dem Jahr 2025...