Jared Leto, Hollywood’s next Topmodel

26 Schauspieler und Musiker Jared Leto. Foto: imago images/NurPhoto/Image Press Agency via www.imago-images.de

Für die spektakuläre Gucci Love Parade 2021 mit Staraufgebot schritt Oscar-Preisträger Jared Leto über den Laufsteg in Los Angeles. Und wie!















Stuttgart - Der Schauspieler und Musiker Jared Leto gehört zu jenen beneidenswerten Menschen, die stets eine gute Figur machen, unabhängig von Ort und Tageszeit. Um beim Schaulaufen neben 115 professionellen Models, die auf dem Hollywood-Boulevard für die „Gucci Love Parade“ die neue Kollektion des Modelabels präsentieren, nicht wie ein verkleideter Tölpel auszusehen, gehört schon einiges. Diesen Schönheiten die Show stehlen können nur wenige.

Gruß aus den 70ern

Der Oscar-Preisträger zog als Promimodel im grauen Oversize-Blazer über der nackten Brust, einer weißen, mit Schnüren versehenen Hose und farblich passenden Stiefeletten alle Blicke auf sich – ein stilsicherer Gruß aus den 70ern. Alessandro Michele, der künstlerische Leiter von Gucci, ließ sich für diese Show von den Erinnerungen seiner Mutter inspirieren, die einst bei der Traumfabrik Cinecittà angestellt war. Schade, dass die große Zeit des italienischen Kinos vorbei ist. Hollywoods next Topmodel Jared Leto hätte in einem Film von Pier Paolo Pasolini so verdammt gut ausgesehen.