8 Die Schauspielerin Tilda Swinton ist bekannt für ihr androgynes Aussehen. In Venedig überraschte die Schottin mit einem interessanten Look. Foto: IMAGO/Independent Photo Agency Int./IMAGO/Alberto Terenghi/Venice2022 / ip

Auf dem roten Teppich von Venedig kombinierte die Ausnahmeschauspielerin Tilda Swinton ihre neongelben Haare zum Pailletten-Kleid. Ein Auftritt mit politischer Signalwirkung. Der Stilcheck.















Tilda Swinton ist einfach unübersehbar. Ob auf der Bühne, im Film oder auf einem roten Teppich – die britische Schauspielerin mit der vornehmen Blässe umgibt eine geradezu magische Aura, ihre Präsenz ist atemberaubend. Was auch an ihrem Talent liegt, bei der Wahl der Garderobe mal nicht auf Trends und Sexyness zu setzen, wie so viele ihrer Kolleginnen, sondern auf Haltung und eine avantgardistische Ausstrahlung.

Die Swinton, ein Gesamtkunstwerk

Zu den Filmfestspielen von Venedig erschien Tilda Swinton, um für ihren neuen Film „The Eternal Daughter“ zu werben – und nebenbei bekundete sie mit ihrer neongelben Kurzhaarfrisur ihre Solidarität mit der Ukraine, wie sie bei einer Pressekonferenz erläuterte. Die Frisur, die farblich an das Gelb der ukrainischen Weizenfelder erinnern soll, passte dann auch wunderbar zum fliederfarbenen Pailletten-Kleid von Haider Ackermann, einem Designer aus Paris. Die Swinton, ein Gesamtkunstwerk, auch abseits der Leinwand. Zu dieser schlichten und eleganten Silhouette brauchte es kein Make-up mehr, um alle zu entzücken.