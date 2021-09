CDU Ruf nach Erneuerung lauter - Auch Rückendeckung für Laschet

Am Wochenende sollen die Gespräche der Union mit der FDP beginnen, in der kommenden Woche jene mit den Grünen. In der CDU versucht man, Parteichef Laschet für seine Rolle als Verhandlungsführer zu stärken.