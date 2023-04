1 Das Ehepaar Hilde und Kurt Mair. Foto: /privat

Die Frau des berühmten Verlegers Kurt Mair aus Kemnat war eine warmherzige Frau. Ihre Kinder Volkmar Mair und Isolde Jickeli würdigen sie mit einer Stiftung für Bedürftige.















Ihrer Mutter Hilde Mair haben die Zwillinge Volkmar Mair und Isolde Jickeli eine Stiftung gewidmet. Deren Ziel ist es, bedürftigen Menschen zu helfen. „Wir möchten, dass es den Kemnatern ein bisschen besser geht“, sagt Isolde Jickeli, die seit 1984 die Stiftung leitete. Gemeinsam mit ihrem Bruder hat sie sich um Menschen und speziell um Familien gekümmert, die in Not geraten sind. Da Isolde und der Alt-Verleger Volkmar Mair am 6. Mai ihren 92. Geburtstag feiern, haben sie die Stiftung nun in die Hände der Bürgerstiftung Ostfildern (BSO) übergeben.

In der jüngsten Sitzung des Stiftungsrats der Bürgerstiftung Ostfildern wurde die Kooperation besiegelt. „Wir hoffen, wir haben mit unserer Stiftung ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht“, sagte Volkmar Mair. Der promovierte Wirtschaftsgeograf zitiert Bertolt Brecht: „Denn die einen sind im Dunkeln, und die anderen sind im Licht. Und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.“ Die Zusammenarbeit mit der Hilde-Mair-Stiftung, die vor allem bedürftige Kinder und Familien in Kemnat fördert, war lange vorbereitet worden. Isolde Jickeli und Volkmar Mair wollten ihr Amt altershalber in jüngere Hände übergeben. So entstand die Idee zur Übergabe an die BSO. Eine Zulegung zur BSO konnte zunächst nicht realisiert werden, da das Regierungspräsidium dies nicht genehmigte. Es sehe keine „prinzipielle Unmöglichkeit des Stiftungsgeschäftes“. Ludger Eltrop vom BSO-Vorstand erklärte: „Gern hätten wir die Hilde-Mair-Stiftung als Stiftungsfond in der BSO mit ihrer Tradition und ihrem Namen weitergeführt. Das Stiftungsrecht wird Mitte des Jahres geändert. Dann machen wir einen neuen Versuch zur Zulegung. “

Die Stiftung ist ein Herzensanliegen

Dem Alt-Verleger Volkmar Mair und seiner Schwester Isolde Jickeli ist es ein Anliegen, dass die Stiftung in die guten Hände der BSO kommt. „Unsere Mutter war ein herzensguter Mensch, sie hat sich immer zuerst um andere gekümmert“, sagt Volkmar Mair. Die gebürtige Innsbruckerin kam 1936 nach Stuttgart und zog 1973 nach Kemnat. In „ihrem Dorf“, in dem sie schnell eine neue Heimat fand, fühlte sie sich vielen Menschen verbunden. Dieses Erbe möchten ihre Kinder weitertragen. Sie legten als Stiftungsvermögen seinerzeit 100 000 Mark in Wertpapieren an. Seit 1984 ist das Stiftungsvermögen kontinuierlich gewachsen, außerdem kamen weitere Spenden hinzu.

Der Verleger Volkmar Mair hat MairDumont in Kemnat zum führenden Reiseliteratur-Verlag in Europa gemacht. Unter dessen Dach erscheinen unter anderem die Reiseführer Dumont, Baedecker, Lonely Planet und ADAC. Für Mair ist die Stiftung ein wichtiger Beitrag zu einer gerechteren Gesellschaft. „Wir helfen Kindern, die keinen Zugang zur Bildung haben“, nennt er ein Beispiel. Zum Beispiel gehe es um Nachhilfestunden, aber auch um Zuschüsse zu einem Feriencamp. Kinderarmut sieht Mair als ein großes Problem der Gesellschaft an. Da wolle die Stiftung gezielt helfen. Im engen Schulterschluss mit Vertretern der Kemnater Kirchengemeinden hat Isolde Jickeli stets den Kontakt zu den Menschen gesucht, die sie unterstützt hat. „Da hat meine Schwester immer das Gespräch gesucht, half mit Rat und Tat“, blickt Volkmar Mair auf das Lebenswerk seiner Schwester zurück. Die Kommune könne einfach nicht in allen Bereichen helfen, in denen es nötig ist, sagt Mair. Darin sieht er eine wichtige Aufgabe der Stiftung.

Ältere Menschen in wirtschaftlicher Not

Gerade ältere Menschen geraten aus seiner Sicht in Armut und in wirtschaftliche Notsituationen. Etwa eine alte Frau, die ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen konnte.

„Mit der Stiftung konnten wir Menschen vor Ort helfen, die sonst keine Unterstützung bekommen würden“, sagt der Verleger. Für die Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung ist Mair sehr dankbar. Denn ihm ist es wichtig, „dass die Menschen, die wir unterstützen, auch Ansprechpartner haben.“ Das hätten er und seine Schwester in den vergangenen Jahren altershalber nicht mehr leisten können. Dass Hilfe gerade jetzt, in Zeiten der wirtschaftlichen Krise, mehr denn je gebraucht werde, stehe für ihn aber außer Frage.