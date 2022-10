1 Gentina Kastrati will sich künftig noch mehr engagieren. Foto: BW Stiftung/KD Busch

Gentina Kastrati wirkt Tage später noch aufgeregt und schwärmt überschwänglich. „Es war so unfassbar interessant“, sagt sie. Was die quirlige Schülerin so begeistert hat? Sie hat an der Zukunftsakademie der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg teilgenommen. „Die gibt es schon seit vielen Jahren“, erklärt Philipp Jeandrée, ein Sprecher. Ein Ziel: Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich mit Fachleuten auszutauschen. Mal geht es ums Auto von übermorgen, mal um digitales Leben, diesmal war das Thema „Jugend 2.0: Wie geht es weiter nach Corona?“

Die Erfahrungen von Jugendlichen im Lockdown ähneln sich

Keine Partys, keine Abibälle, kein Vereinssport, dafür Online-Unterricht und Distanz: Corona hatte und hat auf Jugendliche spezielle Auswirkungen. Was wird in Zukunft wichtig sein, und was kann besser gemacht werden? Mit diesen Fragen hat sich etwa ein Dutzend Jugendlicher zwischen 15 und 18 aus Baden-Württemberg bei der Zukunftsakademie beschäftigt. Eine Vertreterin aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration war ebenso dabei wie ein Kinderpsychiater.

Die 17-jährige Esslingerin Gentina Kastrati hatte sich mit einem Motivationsschreiben fürs Mitmachen beworben, nachdem sie bei Instagram über einen Aufruf gestolpert war, und war prompt ausgewählt worden. „Ich hatte sehr große Lust drauf und bin auch stolz“, sagt sie im Nachgang. Vor Ort haben sich die Teilnehmenden zunächst darüber ausgetauscht, wie sie die Pandemie bislang erlebt haben. Gentina Kastrati fand wichtig, über die Zeit der Entbehrungen zu reden. „Wir waren alle so unterschiedlich, aber unsere Erfahrungen waren ähnlich. Wir konnten uns wirklich verstehen“, erklärt sie. Mit dem Lernen habe es bei ihr im Lockdown gut geklappt, sagt die Gymnasiastin rückblickend, doch unter den fehlenden sozialen Kontakten habe sie gelitten.

Andere Gleichaltrige habe es weitaus heftiger erwischt. „Ich habe von Freunden mitbekommen, dass sie Probleme in der Schule haben“, anderen seien psychische Probleme zurückgeblieben.

Resümee der Zukunftsakademie: Aus der Pandemie resultierende gesundheitliche Beeinträchtigungen sollten selbstverständlich geäußert werden können, ohne Stigmatisierung. „Man muss die Menschen mehr aufklären über solche Themen“, sagt Gentina Kastrati, in der Schule fände sie mehr Prävention wichtig. Grundsätzlich wünscht sich die Akademie-Gruppe, dass die Kapazitäten in puncto Gesundheit Jugendlicher ausgebaut werden, zudem, das war allen besonders wichtig, sollten bei künftigen Entscheidungen über Pandemie-Maßnahmen Jugendliche eingebunden werden. „Unser Thema war, dass wir ernst genommen werden“, sagt Gentina Kastrati. Die Ergebnisse sollen in der Stiftungsarbeit Eingang finden. Der Aufsichtsrat der BW-Stiftung hat im Jahr 2021 ein Programm beschlossen, das sich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen als Corona-Folge widmen soll. In die Ausgestaltung des Programms sollen neben wissenschaftlichen Erhebungen auch die Erfahrungen der Jugendlichen aus der Zukunftsakademie einfließen, erklärt Philipp Jeandrée.

Gentina Kastrati ist bereits ehrenamtlich aktiv

Auf Basis dieser und weiterer Erkenntnisse sollen Interventionsschritte zur Verbesserung der Hilfesysteme entwickelt und Qualifizierungsbausteine für Fachkräfte konzipiert werden. Hierfür wurde eine Million Euro bewilligt.

Auch Gentina Kastrati hofft, dass das Treffen Früchte trägt und dass die Fachleute, mit denen sie und die anderen diskutiert haben, Impulse mitnehmen. Für sie selbst steht fest: Sie will sich künftig noch mehr engagieren. Schon jetzt beteiligt sie sich an Hilfssammlungen für die Ukraine und für den Verein Wildwasser, für den Jugendgemeinderat, der dieser Tage gewählt wird, hat sie sich auch aufstellen lassen. Ihre Eltern unterstützen den Einsatz. „Wir sind stolz auf Tina“, sagt ihre Mutter.

Jugendliche wollen eine Stimme bekommen

Grundsätzlich, das teilt die Stiftung nach der Akademie mit, blicken die Jugendlichen positiv in die Zukunft und hoffen, dass das schwere Pandemie-Geschehen hinter ihnen liegt. Gentina Kastrati schmiedet schon Pläne. „Ich bin Optimistin.“ Nach dem Abi will sie gern im Ausland studieren. Psychologie interessiert sie besonders, außerdem Wirtschaft und Mathe. Einige ihrer Wünsche sind aber allgemeiner Art. „Ich wünsche mir, dass wir alle uns gegenseitig akzeptieren und tolerieren, das ist das Wichtigste. Und dass Jugendliche eine Stimme bekommen.“

Stiftung fördert Kinder und Jugendliche

Kinderland

Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg wurde im Jahr 2005 als Unterstiftung der Baden-Württemberg-Stiftung von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger und der einstigen Kultusministerin Marianne Schultz-Hector gegründet. Sie initiiert gemeinnützige Erziehungs- und Bildungsprojekte, die zu optimalen Lebens- und Entwicklungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien beitragen sollen.

Programm

Die diversen Stiftungsprogramme werden auf Grundlage kultureller und sozialer Schwerpunktthemen entwickelt und landesweit ausgeschrieben. Die Stiftung Kinderland verfügt über ein Stammkapital von mehr als 54 Millionen Euro. Daraus ergeben sich jährlich über zwei Millionen Euro an Erlösen, die in gemeinnützige Programme und Projekte fließen.