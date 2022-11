1 Geballte Frauenpower: Veronika Kienzle, Barbara Bosch, Paula Lutum-Lenger und Barbara Stoll (von links) Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Im Ländle wird nicht nur geschafft, gebruddelt und gehorcht – hier wurde und wird auch um demokratische Mitbestimmung gerungen. Die Stiftung Geißstraße 7 stellte einen Almanach zu 200 Jahren bürgerschaftlicher Einmischung vor















Am 26. Oktober 2009 fand die erste Montagsdemo gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 statt. Mit fünf Teilnehmern, die vorm Rathaus und Hauptbahnhof protestierten. Dass sich dieses Gegenwind-Lüftchen zum Sturm entwickelte, versetzte die Republik in Erstaunen. Nachzulesen in dem Buch „Des Volkes Stimme“, das nun 13 Jahre später in der Stiftung Geißstraße 7 von Barbara Bosch, Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im Staatsministerium, und Paula Lutum-Lenger, Direktorin des Hauses der Geschichte, präsentiert wird. Ein Almanach des Widerstandes, der als Gemeinschaftsprojekt von Politik und Kulturgeschichte im Frühjahr zum 70. Geburtstag von Baden-Württemberg erschien und belegt, dass „hierzulande nicht nur geschafft, gebruddelt und gehorcht, sondern auch um demokratische Selbstbestimmung gerungen wurde“, wie es in der Einladung heißt.

100 Stimmen aus 200 Jahren

„Des Volkes Stimme“, das sind 100 Stimmen aus 200 Jahren, die in diesem „Kalender zur Partizipation im Südwesten“ Bürgerbeteiligung fordern und durchsetzen. Alles begann in Baden, wo Großherzog Karl I. am 22. August 1818 die Verfassung per Handzeichen durchwinken musste. In Württemberg folgte die Unterzeichnung von Wilhelm I. am 25. September 1819. Veronika Kienzle, die als Mitarbeiterin der Stabsstelle im Staatsministerium dieses Buch angeregt hatte, entschied sich als Moderatorin, mit den Frauen zu beginnen, denen die ersten Kapitel in dieser kalendarischen Chronik gewidmet sind. Denn sie hatten erstmals das Wahlrecht, als am 5. Januar 1919 die Badische Nationalversammlung und am 12. Januar die Württembergische Landesversammlung gewählt worden waren, und sie hatten sich diese Chance nicht entgehen lassen: Anna Maria Beyerle, die als Zentrumsabgeordnete gewählt worden war, und Marianne Weber, die für die Deutsche Demokratische Partei (DDP) in das Karlsruher Ständehaus einzog und als erste Frau eine parlamentarische Rede in der Eröffnungssitzung hielt: „Es sei mir gestattet, hier nicht als Abgeordnete sondern als Frau zu sprechen…“ Die Rede ist dank einem QR-Code zu hören, jetzt machte sie die Schauspielerin Barbara Stoll eindrucksvoll lebendig. Zu den „Wilden 13“, die in Württemberg die Domäne der Männer aufmischten, gehörte auch die Sozialistin Clara Zetkin.

Dann ein Zeitsprung ins Heute, als Veronika Kienzle die bemerkenswerte Karriere von Muhterem Aras „von Anatolien zur Landtagspräsidentin“ erwähnte. Aus gutem Grund, denn die grüne Politikerin zählte am 15. Januar 1989 zu den Aktivisten, die mit der Forderung „Einwanderinnen ins Rathaus“ und sichere Listenplätze auftraten. „Es war ein Kulturschock“, erinnerte sich jetzt der ehemalige Grünen-Stadtrat Roland Kugler: „Harter Tobak.“

Ein aktueller Bezug drängte sich auf beim Kalenderblatt über den Remstal-Rebell Helmut Palmer auf, nachdem sein Sohn Boris gerade trotz seines oft gewöhnungsbedürftigen Auftretens und Redens wieder zum OB in Tübingen gewählt wurde. „Der Ton stimmt oft nicht“, gab Paula Lutum-Lenger, in Tübingen zuhause, zu, „aber die Menschen erkennen seine Taten an.“

Forderung: Freiheit, Gerechtigkeit, Bildung – und mehr

„Wir verlangen:“ 900 Menschen stimmten am 12. September 1847 im Gasthaus Salmen in Offenburg den „13 Forderungen des Volkes“ nach Freiheit, Gerechtigkeit, Bildung und der „Abschaffung aller Vorrechte“ zu, mit denen Friedrich Hecker und Gustav Struve die Eckpunkte einer Demokratie ver-fassten, die bis heute gelten.

Hecker und Struve wichen nach Amerika aus, aber die Forderungen des Volkes ver-breiteten sich schnell in ganz Deutschland. Und heute setzt Barbara Bosch auf Mitwirkung und Dialog in Bürgerforen: „Die Bürger schätzen die repräsentative Demokratie, aber sie wollen gehört werden.“ Sie plädiert daher verstärkt für Bürgerforen, „um die Demokratie zu stärken“.

Des Volkes Stimme. Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Preis: 16,90 Euro. Erhältlich im Buchhandel und im Muse-umsshop im Haus der Geschichte. (www.hdgbw.de/shop oder E-mail muse-umsshop @hdgbw.de.)