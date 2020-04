Stiftung der Selbsthilfe-Siedlergenossenschaft Bonlanden spendet 6000 Euro: Vertreter der Stiftung freuen sich, auch in diesem Jahr soziale Einrichtungen mit einer großzügigen Spende unterstützen zu können. Das Geld stammt aus dem Ertrag des Wertpapier-Depots, bei dem das Stammkapital der Stiftung angelegt ist. 6000 Euro wurden jetzt im Bernhäuser Rathaus im Beisein von Oberbürgermeister Christoph Traub (rechts) an den Verein für familienentlastenden Dienst, an „Frauen helfen Frauen Filder“, an den Sozialpsychiatrischen Dienst, die Begegnungsstätte „Am Lindle“, den Verein Omnibus - Kreis für Behinderte und ihre Freunde, das Wohn- und Pflegezentrum St. Vinzenz, das DRK-Bonlanden, die Amsel-Kontaktgruppe Filderstadt sowie die Jugendfarm Filderstadt übergeben.Foto: Sandra Lenz/oh

