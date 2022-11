1 Ihr Domizil auf dem Gelände von Rosas Ranch musste die Initiative räumen. Foto: R. Bulgrin

Der Esslinger Pädagoge Matthias Lebschy, der das Projekt „Lernen im Freien“ initiiert hat, soll Kontakt zu Querdenkern gehabt haben. Trotzdem wird das Projekt von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) gefördert. Wie ist das möglich?















Gelernt wurde in Zelten, am Lagerfeuer oder bei Exkursionen in die Natur. In den regulären Unterricht ihrer Schule sind die Kinder, deren Familien sich der Initiative „Lernen im Freien“ angeschlossen haben, dagegen oft monatelang nicht mehr gegangen. Das Projekt, das der Esslinger Kita-Betreiber und Heilerziehungspfleger Matthias Lebschy angestoßen hat, um angeblich von Corona traumatisierten jungen Menschen zu helfen, hat immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.