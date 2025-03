Stickeraktion in Ostfildern: Tausche Lauxmann gegen Karakurt

Stickeraktion in Ostfildern

1 Daumen hoch für die Stickeraktion: Die FVN-Funktionäre Udo Kressler (links), Marek Wladarz und Roland Bohusch. Foto: /Jochen Lauxmann

Die Fußballer des TV Nellingen verewigen sich in einem Stickeralbum. Die Aktion dauert insgesamt zehn Wochen und soll das Gemeinschaftsgefühl stärken.











Marek Wladarz ging das Herz auf, als er Marcel Lauxmann und Levin Karakurt so dasitzen und Sticker tauschen sah. Wobei der Kreisliga-A-Fußballer des TV Nellingen gegenüber dem Jugendkicker im Nachteil war. Denn der hatte einen Lauxmann, Lauxmann aber hatte keinen Karakurt. Jugendleiter Wladarz aber beobachtete, wie sich Lauxmann erhob und ein paar Bilder-Tütchen nachkaufte – in der Hoffnung, darin ein Porträt des Jungen zu finden. In diesem Moment wusste Wladarz: „Die viele Mühe hat sich gelohnt.“ Die Mühe nämlich, bei der Sticker-Aktion vom Nellinger Rewe-Markt und dem Berliner Unternehmen Stickerstars mitzumachen.