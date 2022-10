Großbritannien Sunak Favorit für Premier-Posten - Mordaunt gibt nicht auf

In die Downing Street Nummer 10 zieht in Kürze erneut ein neuer Premier. Nach einer Kehrtwende von Ex-Premier Boris Johnson deutet alles auf Rishi Sunak als nächsten britischen Regierungschef hin. Doch seine verbleibende Rivalin will noch nicht aufgeben.