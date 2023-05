1 Finanzminister Bayaz will die Koalition auf einen Kurs der Prioritätensetzung einschwören. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Lange gab es bei Steuereinnahmen nur eine Richtung: nach oben. Jetzt sinken sie. Warum die Zäsur, von der Finanzminister Bayaz spricht, den Landtag in Stuttgart hart ankommt.















Unerwartet kommt die Botschaft nicht, aber jetzt wird die seit einiger Zeit befürchtete finanzpolitische Wende Realität: Baden-Württemberg muss sich laut der jüngsten Steuerschätzung, die Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) an diesem Montag öffentlich gemacht hat, auf sinkende Steuereinnahmen in diesem und in den kommenden Jahren einstellen. Bayaz sieht das als Zäsur. „Wir hatten jahrelang steigende Steuereinnahmen, die uns jedes Mal auch mehr finanzielle Spielräume verschafft haben. Damit ist es jetzt erst mal vorbei“, so der Finanzminister.