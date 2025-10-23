Steuern in Esslingen: Drei neue Abgaben geplant – fallen jetzt zwei davon doch noch weg?

Drei neue Abgaben geplant – fallen jetzt zwei davon doch noch weg?

1 Die Beherbergungssteuer könnte kommen in Esslingen – für zwei andere kommunale Steuern gibt es voraussichtlich jedoch keine Mehrheit. Foto: picture alliance/dpa

Für die Einführung von Verpackungssteuer und Grundsteuer C scheint es keine Mehrheit im Esslinger Gemeinderat zu geben – bei einer anderen Steuer ist die Lage noch unklar.











Gleich drei neue Steuern stehen in Esslingen zur Diskussion. Doch weder für die von der Grünen-Fraktion vorgeschlagene Verpackungssteuer noch für die von der SPD ins Spiel gebrachte Grundsteuer C scheint es eine Mehrheit im Gemeinderat zu geben. Lediglich die Beherbergungssteuer, die vor fast zehn Jahren schon einmal vom damaligen Esslinger Gemeinderat beschlossen wurde, scheint zumindest eine Chance auf Umsetzung zu haben – sicher ist das jedoch auch noch nicht.