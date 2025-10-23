Steuern in Esslingen: Drei neue Abgaben geplant – fallen jetzt zwei davon doch noch weg?
1
Die Beherbergungssteuer könnte kommen in Esslingen – für zwei andere kommunale Steuern gibt es voraussichtlich jedoch keine Mehrheit. Foto: picture alliance/dpa

Für die Einführung von Verpackungssteuer und Grundsteuer C scheint es keine Mehrheit im Esslinger Gemeinderat zu geben – bei einer anderen Steuer ist die Lage noch unklar.

Gleich drei neue Steuern stehen in Esslingen zur Diskussion. Doch weder für die von der Grünen-Fraktion vorgeschlagene Verpackungssteuer noch für die von der SPD ins Spiel gebrachte Grundsteuer C scheint es eine Mehrheit im Gemeinderat zu geben. Lediglich die Beherbergungssteuer, die vor fast zehn Jahren schon einmal vom damaligen Esslinger Gemeinderat beschlossen wurde, scheint zumindest eine Chance auf Umsetzung zu haben – sicher ist das jedoch auch noch nicht.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.