Steuerhinterziehung: Haftstrafe – Ex-Bordellbetreiber akzeptiert Verurteilung nicht

1 Bei Prozessbeginn im Juni 2025: Jürgen Rudloff und sein Anwalt vor dem Gerichtssaal. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Jürgen Rudloff legt gegen seine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung Revision ein. Die Haftstrafe muss er nun erst mal nicht antreten.











Link kopiert

Das Urteil gegen den ehemaligen Betreiber des Paradise-Bordells Jürgen Rudloff ist vorerst nicht rechtskräftig. Der 72-Jährige hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Das teilte das Landgericht auf Anfrage unserer Zeitung am späten Donnerstagabend mit. Die 6. Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Stuttgart hatte den Angeklagten am 22. Januar wegen Steuerhinterziehung in mehreren Fällen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Rudloff Steuern in Höhe von etwas über einer Million Euro in den Jahren 2013 bis 2017 nicht abgeführt hat.