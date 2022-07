1 Viele Bürger nutzen die Steuer-Plattform „Elster“. Es gibt aber auch andere Programme und Plattformen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Aufgrund des großen Andrangs bezüglich der Grundsteuerreform kam es zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit der Steuer-Plattform „Elster“. Deshalb gibt es hier einen Überblick über alternative Programme zur Erstellung einer Steuererklärung.















Im Zuge der Reform der Grundsteuer 2022 müssen in Deutschland knapp 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. So kam es aufgrund des enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform am Sonntagabend zu einem großen Andrang auf die Steuer-Plattform „Elster“. Das führte zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit.

Können oder möchten die Bürger also keine Steuererklärung über „Elster“ anfertigen, lässt sich diese auch über andere Plattformen oder Programme abgeben.

WISO Steuer-Sparbuch 2022

Dieses Programm ist sowohl für Microsoft Windows als auch macOs verfügbar. Das WISO Steuer-Sparbuch führt durch die Steuererklärung und gibt Tipps, wo Sie Steuern sparen können. Mit dem Corona-CheckUp gibt es auch Tipps zu Home-Office oder Kurzarbeit. Alternativ zur Desktop-Software, kann die Steuererklärung auch mit „Steuer-Web“ direkt im Browser angefertigt werden. Über die App auf dem Smartphone oder Tablet ist es ebenfalls möglich. Im Steuer-Spar-Vertrag kostet das WISO Steuer-Sparbuch 29,99 Euro pro Steuerjahr.

WISO Grundsteuer

Speziell für die Grundsteuer soll die neue WISO Grundsteuer als Web-App verfügbar sein (läuft im Browser). Laut der Herstellerfirma Buhl soll diese ab Mitte Juli 2022 verfügbar sein. Es kann sowohl für das Bundesmodell als auch die spezifischen Modelle der einzelnen Bundesländer, etwa Baden-Württemberg, verwendet werden. Der Preis für drei Abgaben wird 29,95 Euro betragen.

tax 2022 Professional

Die Dialogeingabe im tax Professional fragt wie in einem Interview alle wichtigen Punkte ab und führt den Nutzer gezielt zu einer sorgfältigen Steuererklärung – mit Sparmöglichkeiten. Im Steuer-Spar-Vertrag erhalten Sie tax ab 34,95 Euro pro Steuerjahr.

SteuerSparErklärung 2022

Auch diese Software führt den Nutzer im Frage-Antwort-Stil durch die Steuererklärung. Für eine einmalige Nutzung kostet es 44,95 Euro, mit dem Spar-Abo 39,95 Euro. Auch hier werden Spartipps gegeben. Mit der App lassen sich Belege digitalisieren und über den Beleg-Manager in die Steuererklärung einbinden. Die Steuererklärung muss hier aber dennoch per „Elster“ verschickt werden.

smartsteuer

Mit dieser Software lassen sich die Daten direkt aus den Elster-Formularen importieren. Für 34,99 Euro können bis zu fünf Steuererklärungen eines Steuerjahres abgegeben werden – für sich selbst oder Familienangehörige.

smartsteuer Grundsteuererklärung

Die Hersteller von „smartsteuer“ arbeiten an der neuen smartsteuer-Grundsteuererklärung, die ab Mitte Juli 2022 verfügbar sein soll. Die benötigten Informationen, etwa der Bodenrichtwert, können direkt von der jeweiligen Behörde abgerufen werden. Die Kosten für den Abruf dieser Daten sind im Lizenzpreis enthalten. Die erste Abgabe soll 34,95 Euro kosten, jede weitere Abgabe 29,95 Euro.

Steuerbot

Mit dieser App können Nutzer ihre Steuererklärung komplett auf dem Smartphone erledigen. Sie werden per Chat nach den erforderlichen Daten gefragt und die App erstellt im Hintergrund die Steuererklärung. Die App fragt alle erforderlichen Daten per Chat ab und erstellt die Steuererklärung im Hintergrund. Es eignet sich allerdings überwiegend für einfachere Steuerfälle.