Digitales EZ-Forum zur OB-Wahl in Esslingen Ab 18.15 Uhr live: Die Kandidaten in der Diskussion

Am Samstag findet die erste digitale Livediskussion mit den vier Kandidaten für die OB-Wahl in Esslingen am 11. Juli statt. Von 18.15 Uhr an geht es um das Thema Stadtentwicklung. Seien Sie mit dabei - den Link zur Veranstaltung finden Sie unten im Text!