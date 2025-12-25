Sternsingeraktion 2025/2026: Wann starten Caspar, Melchior und Balthasar im Kreis Esslingen?

1 Sternsinger im Kreis Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Im Kreis Esslingen starten die Sternsinger bald, um den Menschen die Weihnachtsbotschaft und ihren Segen zu bringen. Dabei geht es nicht nur um schöne Kostüme.











Bald schwärmen im Kreis Esslingen wieder zahlreiche prächtig gekleidete Königinnen, Könige und Sternenträger aus, um den Menschen die Weihnachtsbotschaft zu bringen und den traditionellen Segen C+M+B zu spenden: Die Sternsingeraktion steht kurz bevor, darauf weist das katholische Dekanat Esslingen-Nürtingen hin.

Start ist bereits direkt nach Weihnachten. Am Samstag, 27. Dezember, gehen die ersten Gruppen in Kirchheim los. „Ab dem 1. Januar ziehen bis zum Dreikönigstag dann in allen anderen Städten und Gemeinden die Könige und Sterndeuter durch die Straßen“, teilt das Dekanat weiter mit. Ein Standardtermin ist der Besuch beim Esslinger Landrat, Marcel Musolf wird von einigen Sternsingern am 8. Januar beehrt.

„Schule statt Fabrik“: Sternsinger sammeln 344.672 Euro

Motto in diesem Jahr ist „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. Denn traditionell setzen sich die kleinen Ehrenamtlichen für Kinder in aller Welt ein, denen es nicht so gut geht: Sie sammeln Spenden für zahlreiche Partnerorganisationen, die sich dafür einsetzen, Kinder aus Arbeit zu befreien und ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr sind allein im Kreis Esslingen so 344 672,64 Euro zusammen gekommen.

Wann Caspar, Melchior und Balthasar sowie der Sterndeuter wo im Kreis Esslingen unterwegs sind und ob für einen Besuch eine Anmeldung nötig ist, ist online und vor Ort zu erfahren bei den jeweiligen Kirchengemeinden.